Elezioni 2022 | Speranza | “La destra corteggia i No-Vax ma il Covid c’è ancora”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “A volte ci vuole coraggio nel dire la verità. Sarebbe bello dire che la pandemia ha acquistato un biglietto aereo ed è volata via su Marte, ma non è così. In campagna elettorale è scomodo dire che dobbiamo farei conti con il. Finora Meloni e Salvini nella sostanza hanno strizzato l’occhio ai no vax. Sto chiedendo che si impegnino pubblicamente a continuare con determinazione nella campagna di vaccinazione dopo il 26 settembre. Perché non lo fanno? Quella campagna è patrimonio comune del Paese. Finora sinceramente ho visto troppe ambiguità”. Così il ministro della Salute, Roberto, in un’intervista a Repubblica. Oggi è candidato a Napoli come capolista del Pd-democratici e progressisti e pensa che la battaglia non sia solo quella contro il virus, ma per difendere le risorse alla sanità pubblica: ...