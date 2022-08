Elezioni 2022 | sondaggio | centrodestra cresce e raggiunge il 48 | 5%

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Coalizione diancora più avanti nelle intenzioni di voto degli italiani, in vista dellepolitiche del 25 settembre. E’ quanto emerge daldell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, secondo il quale, rispetto alla scorsa rilevazione, ilndo il 48,5%. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione). La Lega registra un 13,8%, mentre Forza Italia è all’8,7%. Arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5%. Il PD sale al 22,7% (22,3%), mentre il M5S ottiene 11,1% (10,6%). Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%) Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era ...

Arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5% Coalizione di centrodestra ancora più avanti nelle intenzioni di voto degli italiani, in vista dellepolitiche del 25 settembre. E' quanto ...Il risultato furono lesuppletive del Punjab del, in cui il PTI si assicurò 15 seggi su 20. È stato un risultato massiccio. Ma Imran Khan ha iniziato a prendere di mira l'establishment. ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro Una premessa sgradevole, così il resto sarà facile: negli ultimi cinquant'anni a chi mi chiede cosa faccio nella vita, quando non ripeto quella battuta di Rick in Casablanca sempre rispondo: sono un m ...Il governatore sostiene che se le forze a capo dell'ente regionale avessero fatto un’alleanza, sarebbe valsa la vittoria in tutti i collegi. Anche su Fratelli d’Italia, partito che avrà un grande risu ...