Elezioni 2022, sondaggio: centrodestra cresce e raggiunge il 48,5% (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Coalizione di centrodestra ancora più avanti nelle intenzioni di voto degli italiani, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, secondo il quale, rispetto alla scorsa rilevazione, il centrodestra cresce raggiungendo il 48,5%. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione). La Lega registra un 13,8%, mentre Forza Italia è all’8,7%. Arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5%. Il PD sale al 22,7% (22,3%), mentre il M5S ottiene 11,1% (10,6%). Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%) Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Coalizione diancora più avanti nelle intenzioni di voto degli italiani, in vista dellepolitiche del 25 settembre. E’ quanto emerge daldell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, secondo il quale, rispetto alla scorsa rilevazione, ilndo il 48,5%. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione). La Lega registra un 13,8%, mentre Forza Italia è all’8,7%. Arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5%. Il PD sale al 22,7% (22,3%), mentre il M5S ottiene 11,1% (10,6%). Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%) Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Idee che chiunque condivide, così come chiunque è favorevole alla 'pace nel Mondo'. Purtroppo nel programma si trova un u… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano La politica punta Marotta e Scaroni tra governo e Olimpiadi: Da Scaroni a Lotito, passando per… -