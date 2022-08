Elezioni 2022 | sondaggi politici | Fratelli d’Italia sfiora 25%

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) –il 25% nelo Swg per il Tg La7 a meno di un mese dallepolitichedel 25 settembre. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l’1% e arriva al 24,8% confermandosi al vertice nelle intenzioni di voto e guadagnando terreno sul Pd. Il Partito Democratico perde l’1% e scende il 22,3%. La Lega è stabile al 12,5%, seguita da vicino dal M5S che cresce dell’1,2% e ora vale l’11,6%. Forza Italia cede l’1% e si attesta al 7%, tallonata da Azione-Italia Viva (6,8%). Verdi e Sinistra Italiana sono al 4%, mentre Italexit con Paragone sale al 3,4%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ELEZIONI 2022 | Gli ultimi sondaggi Youtrend danno Fdi al 24,1%; Pd al 22,7%; Lega al 13,8%. ELEZIONI 2022, #SALVINI: 'QUERELO CHI DICE CHE SONO AL SERVIZIO RUSSI' #Elezioni 2022, sondaggi politici: #FratellidItalia sfiora 25%. Maurizio #Molinari esagera contro il centrodestra: "#Meloni post-fascista, #Salvini radioattivo"

L'Indro

Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontro con Giorgia Meloni per lepolitiche del 25 settembre", registrato a Catania lunedì 29 agostoalle ore 18:30. Sono intervenuti: Ruggero Sardo, Nello Musumeci (già presidente della Regione Sicilia), Renato Schifani ...di Enrico Spaccini e Michela Morsa. Giornalisti. Pubblicato in Open online del 24 agosto. Quelle che si terranno il prossimo 25 settembre saranno lepiù social di sempre. Leader politici che su TikTok attaccano gli avversari, botta e risposta a suon di tweet, comizi e ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro Quando il presente è incerto, il riferimento al passato serve ad alimentare l'illusione di poter uscire dalla crisi ripristinando un ordine antico.Roberto Giachetti, 61 anni, deputato di Italia viva, ha iniziato a fare politica nel partito Radicale, per poi passare ai Verdi. Tra i fondatori della Margherita, viene eletto nel 2001. Vice-president ...