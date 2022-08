Elezioni 2022 | sondaggi politici | Fratelli d' Italia sfiora 25%

Adnkronos : #Elezioni, il ministro della Salute Speranza: 'Finora ho visto troppe ambiguità, dal 26 settembre avanti coi vaccin… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Gli ultimi sondaggi Youtrend danno Fdi al 24,1%; Pd al 22,7%; Lega al 13,8%. Se si andasse alle ele… - LegaSalvini : ELEZIONI 2022, #SALVINI: 'QUERELO CHI DICE CHE SONO AL SERVIZIO RUSSI' - Moixus1970 : RT @Adnkronos: #Elezioni 2022, Tajani: '#Blocconavale? Difficilmente realizzabile'. - BartNicolotti : @MatteoRichetti @CarloCalenda Caro @MatteoRichetti secondo gli ultimi sondaggi il #cdx si aggiudicherà l'86% dei se… -

Il presidente della Camera, Roberto Fico, non esclude un possibile scostamento di bilancio per far fronte al caro energia. A Napoli, a margine della presentazione delle liste del Movimento 5 stelle ...'Credo che Mara Carfagna sia qui esclusivamente per aiutare Luigi Di Maio a vincere il collegio di Napoli, non avendo lei nessuna possibilità di farcela...'. Mariarosaria Rossi, una delle fedelissime ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro Il concistoro d’agosto, ottava riunione dei cardinali nel Papato di Bergoglio, completa il rinnovo del Senato ecclesiale. Restano fuori Ucraina e Taiwan Nomine per un terzo individuate per… Leggi ...Boccia: "PD partito del lavoro. introdurremo il salario minimo e difendiamo il Reddito di Cittadinanza da cancellazione della destra: chi dice che il Reddito d ...