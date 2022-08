Elezioni 2022 | pressing partiti contro il caro energia

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilirrompe nella campagna elettorale in vista dellepolitiche del 25 settembre. Di fronte all’aggravarsi della crisi energetica, con i prezzi del gas schizzati oltre ogni previsione, le forze politiche chiedono interventi urgenti per aiutare imprese e famiglie. Salvini propone un “armistizio” sul tema luce e gas e lancia il ‘modello Macron’ilbollette. “Vediamoci subito”, ribatte Calenda. Il Governo fa intanto partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per i nuovi aiuti. SALVINI – Sul“chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. Propongo ai leader delle forze politiche un armistizio. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. Così ...

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - lazzaro14 : Elezioni 2022, a Napoli arrivano i big del Pd: incontro con i segretari dei circoli - SBerritta : Meloni è così convinta del trionfo che già parla dell’eventualità di un mancato incarico -

L'Indro

... Capitano coraggioso che ora sul gas vuole dare i "pieni poteri" proprio a Draghi La campagna del Sud, Meloni e Salvini si inseguono in Sicilia FRANCESCO OLIVO 29 AgostoFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24 È quanto emerge dalle rilevazioni dell'istituto di ricerca per Sky TG24, diffuse oggi dal ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro La corsa del prezzo del gas si scarica sul costo dell’elettricità in Italia e si abbatte sulla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre con i leader dei partiti che si ...Nessun "malumore" al Quirinale sulle aspirazioni di Giorgia Meloni di guidare il prossimo governo del Paese. "Sono del tutto ...