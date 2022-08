Elezioni 2022 | Meloni ‘vince’ sui social | 3 volte più citata di Salvini e Letta

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Giorgiaè la protagonista indiscussa della campagna elettorale e occupa quasi il 50% del dibattito sui(46,5%) con un’audience di 32,8 milioni su 70,76. La presidente di Fratelli d’Italia raccoglie il triplo di menzionirispetto a Matteoed Enrico. Risultano staccati tutti gli altri competitors. Dopo la pausa di Ferragosto, in cui gli italiani avevano dato maggiore risalto alle vacanze e al caro bollette, nella settimana 22-28 agostola campagna elettorale entra nel vivo facendo registrare un forte incremento di conversazioni e interazioni per i principali leader e definendo anche una prima polarizzazione. In forte calo è l’attenzione su Carlo Calenda nonostante sia il leader con il ...

'Il Molise non è una regione di Serie B: le sue necessità valgono quanto quelle delle Regioni più grandi. La sua voce deve sentirsi alta in Parlamento'. Così Claudio Lotito, candidato alle Politiche ...A stilarlo sono stati i responsabili di Conftrasporto che a inizio agosto hanno trasmesso quel "decalogo" a tutte le forze politiche e ai candidati in lizza alle politiche del 25 settembre , ... Elezioni 2022: Meloni, dicono, vincerà. Ma convincerà — L'Indro Da una parte, quella del Pd, la scritta "scienza e vaccini"; dall'altra, evidentemente quella degli avversari alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, la dicitura "no vax". Il manifesto ...