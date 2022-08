Elezioni 2022, incontro Salvini-Meloni a Messina: la foto sui social (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – incontro lampo a Messina tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due leader di partito oggi sono entrambi nel capoluogo siciliano per la campagna elettorale in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni”, ha scritto la leader di Fratelli d’Italia sotto la fotografia pubblicata dal leader della Lega dopo l’incontro avvenuto al Circolo del Tennis di Messina, in riva al mare. “Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince”, ha scritto il capo della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) –lampo atra Giorgiae Matteo. I due leader di partito oggi sono entrambi nel capoluogo siciliano per la campagna elettorale in vista dellepolitiche del 25 settembre. “La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni”, ha scritto la leader di Fratelli d’Italia sotto lagrafia pubblicata dal leader della Lega dopo l’avvenuto al Circolo del Tennis di, in riva al mare. “Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince”, ha scritto il capo della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera.

