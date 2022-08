Elezioni 2022, Ilaria Cucchi: “Mia candidatura per battaglia di tutti” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho deciso di candidarmi con l’alleanza Verdi-Sinistra perché ho deciso di mettere la mia esperienza al servizio di tutti. Non sarò sola in questa battaglia come non lo sono stata in tutti questi anni: ci saranno tante persone e associazioni a sostenermi e a camminare con me. Questa non è la battaglia di Ilaria Cucchi, è la battaglia di tutti noi”. Lo ha detto Ilaria Cucchi a al Parco degli Acquedotti a Roma in occasione della presentazione della sua candidatura al Senato con l’alleanza Sinistra Italiana-Verdi. “Intendo battermi per i diritti di tutti, diritti nella giustizia, che deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, diritti nella sanità, diritti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho deciso di candidarmi con l’alleanza Verdi-Sinistra perché ho deciso di mettere la mia esperienza al servizio di. Non sarò sola in questacome non lo sono stata inquesti anni: ci saranno tante persone e associazioni a sostenermi e a camminare con me. Questa non è ladi, è ladinoi”. Lo ha dettoa al Parco degli Acquedotti a Roma in occasione della presentazione della suaal Senato con l’alleanza Sinistra Italiana-Verdi. “Intendo battermi per i diritti di, diritti nella giustizia, che deve essere al servizio del cittadino e non viceversa, diritti nella sanità, diritti di ...

