Elezioni 2022, Fratoianni: “Si parla solo di obbligo militare e baby gang. Scuola e Università grandi assenti” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Scuola e Università: le grandi assenti di questa campagna elettorale. Non ne parla nessuno. E d’altra parte, tutte le volte che hanno messo mani hanno fatto disastri. Le uniche cose di cui parlano sono obbligo militare, baby gang e cose così.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) “: ledi questa campagna elettorale. Non nenessuno. E d’altra parte, tutte le volte che hanno messo mani hanno fatto disastri. Le uniche cose di cuino sonoe cose così.” L'articolo .

petergomezblog : Elezioni – Caro energia, Letta: “Chi ha fatto cadere Draghi ora vuole misure?”. Conte: ”Mentre noi lo incalzavamo p… - marcocappato : 'Le firme digitali valgono ovunque nella Pubblica amministrazione, si usano per firmare contratti. Cinquecentomila… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano La politica punta Marotta e Scaroni tra governo e Olimpiadi: Da Scaroni a Lotito, passando per… - a_tacconi1972 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, confermato lo stop alle liste Cappato e FN in Lombardia #elezioni #Cappato #ForzaNuova #Lombardia https://t… -