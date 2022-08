El Chiringuito TV – Aguirre: “Cristiano Ronaldo non vuole andare al Napoli” (Di lunedì 29 agosto 2022) “Cristiano Ronaldo ha deciso non vuole andare al Napoli” la notizia viene data da Edu Aguirre giornalista di El Chiringuito TV e amico del fuoriclasse. Una voce importante perché viene data da una persona molto vicina a Cristiano Ronaldo. La trattativa nelle ultime ore è entrata nella fase cruciale, ma è chiaro che la volontà del giocatore fa la differenza, dato che si parla del trasferimento di una macchina da soldi, una vera e propria azienda, oltre che di un calciatore dallo spessore tecnico ancora molto elevato, nonostante i suoi 37 anni. In ogni caso il Napoli prenderebbe Cristiano Ronaldo solo gratuitamente, ci l’ingaggio pagato quasi interamente dal Manchester United. Allo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) “ha deciso nonal” la notizia viene data da Edugiornalista di ElTV e amico del fuoriclasse. Una voce importante perché viene data da una persona molto vicina a. La trattativa nelle ultime ore è entrata nella fase cruciale, ma è chiaro che la volontà del giocatore fa la differenza, dato che si parla del trasferimento di una macchina da soldi, una vera e propria azienda, oltre che di un calciatore dallo spessore tecnico ancora molto elevato, nonostante i suoi 37 anni. In ogni caso ilprenderebbesolo gratuitamente, ci l’ingaggio pagato quasi interamente dal Manchester United. Allo ...

calsciomercato : ? Cristiano Ronaldo ha deciso: non andrà al Napoli. [Edu Aguirre - El Chiringuito ????] #CristianoRonaldo #Napoli #calciomercato #SerieA - mattiahiguain98 : RT @MatthijsPog: ??? Cristiano Ronaldo ha deciso: non andrà al Napoli. [Edu Aguirre - El Chiringuito ???? via AJ] - napolipiucom : El Chiringuito - Aguirre: 'Cristiano Ronaldo non vuole andare al Napoli' #Calciomercato #CristianoRonaldo… - levitwelve2 : RT @MatthijsPog: ??? Cristiano Ronaldo ha deciso: non andrà al Napoli. [Edu Aguirre - El Chiringuito ???? via AJ] - sostenibile_2 : RT @napolimagazine: CHIRINGUITO TV - Aguirre: 'Cristiano Ronaldo non sarà un nuovo calciatore del Napoli' -