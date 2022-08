Educazione finanziaria, BPER Banca porta ai bambini di Albinea lo spettacolo “Tarabaralla” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Albinea, 29/8/22) - Albinea, 29 agosto 2022. Con un evento speciale inserito nel programma del XIV Festival Libraria, sabato scorso BPER Banca e Carthusia Edizioni hanno coinvolto al Parco dei Frassini Margherita Hack di Albinea (RE) oltre 100 persone tra bambini, genitori e famiglie con la lettura animata e musicata tratta dall'albo illustrato “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa”. Lo spettacolo è stato realizzato dall'autrice del libro, Elisabetta Garilli e dal Garilli Sound Project, in collaborazione con il Comune di Albinea, La Biblioteca comunale ed EquiLibri. Nel corso dell'evento Gloria Varani, Titolare della Filiale di Albinea, ha spiegato al pubblico il valore del progetto e ha regalato, al termine ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) (, 29/8/22) -, 29 agosto 2022. Con un evento speciale inserito nel programma del XIV Festival Libraria, sabato scorsoe Carthusia Edizioni hanno coinvolto al Parco dei Frassini Margherita Hack di(RE) oltre 100 persone tra, genitori e famiglie con la lettura animata e musicata tratta dall'albo illustrato “. Il tesoro del bruco baronessa”. Loè stato realizzato dall'autrice del libro, Elisabetta Garilli e dal Garilli Sound Project, in collaborazione con il Comune di, La Biblioteca comunale ed EquiLibri. Nel corso dell'evento Gloria Varani, Titolare della Filiale di, ha spiegato al pubblico il valore del progetto e ha regalato, al termine ...

