Ederson | ottimo biglietto da visita | entrata decisiva per la vittoria dell’Atalanta

(Di lunedì 29 agosto 2022) La prima partita dicon la magliaè stata non solo positiva, ma ancheda un punto di vista tattico Rompere gli indugi. Un concetto che nel calcio ha fatto sempre le fortune delle grandi squadre che hanno giocatori in grado di sbloccare partite totalmente bloccate. L’Atalanta ha tante armi da utilizzare in queste circostanze, su tutteche ieri sera è stato l’artefice dellanerazzurra. L’nel secondo tempo del brasiliano ha rivitalizzato completamente un reparto offensivo che contro il Verona faceva molta fatica. Equilibrio, gestione degli spazi, aiuto nella costruzione del gioco, e non è un caso che poi la Dea abbia cominciato ad ingranare e trovare vie per il goal. Il giocatore si dimostra assai perfetto all’interno della ...

