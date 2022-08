Ecco il libro 'Fantini di montagna' - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 29 agosto 2022) . La presentazione a Casteldelpiano lunedì 5 ... Leggi su lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) . La presentazione a Casteldelpiano lunedì 5 ...

dolores20943592 : RT @pbecchi: Eppure una riflessione su quello che è successo in questi due anni ci sarebbe … ecco un libro che non trovate in nessuna libre… - WVERITASW : RT @pbecchi: Eppure una riflessione su quello che è successo in questi due anni ci sarebbe … ecco un libro che non trovate in nessuna libre… - Takochan00 : Quei minuti prima di andare a dormire, in cui ascolto un audiolibro mentre sono in bagno per poi passare a un libro… - VerdeGiuseppe4 : RT @pbecchi: Eppure una riflessione su quello che è successo in questi due anni ci sarebbe … ecco un libro che non trovate in nessuna libre… - QualeFuturo : RT @pbecchi: Eppure una riflessione su quello che è successo in questi due anni ci sarebbe … ecco un libro che non trovate in nessuna libre… -