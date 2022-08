"È una cosa ridicola". Crosetto mette a tacere gli anti-Meloni (Di lunedì 29 agosto 2022) L'imprenditore difende la leader di Fratelli d'Italia: "È un pericolo per la democrazia? C'è chi non vuole farla governare per tutelare i propri privilegi e interessi" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) L'imprenditore difende la leader di Fratelli d'Italia: "È un pericolo per la democrazia? C'è chi non vuole farla governare per tutelare i propri privilegi e interessi"

gparagone : Sarà una campagna elettorale all’insegna dell’#IoNonDimentico. #ItalExit non dimentica che cosa ci è stato fatto. - team_world : L’#AwayFromHomeFestival di Louis non delude mai?? Un concerto straordinario con una ricchissima scaletta a cui ha a… - marattin : PARLARE DI PENSIONI, MA SENZA NOMINARE GLI OVER-60: SI PUÒ FARE. Altro - ennesimo - thread impopolare. Cosa propone… - AlviseRizzi : @jacopogiliberto Quando mesi fa hanno letteralmente proposto una patrimoniale in parlamento voi grandi capiscers li… - margher47628494 : @DomenicoCamassa @gaiatortora @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Ma la Meloni di ritiene da… -