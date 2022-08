“È successo solo una volta”: racconto bollente di Lory Del Santo, notte di fuoco con il bello del GF (Di lunedì 29 agosto 2022) Lory Del Santo si lascia andare ad una confessione incredibile: la soubrette ha vissuto una notte di passione con la star del GF Vip. Lory del Santo (fonte youtube)La showgirl e attrice Lory Del Santo potrebbe facilmente scrivere una sceneggiatura basata sulla propria vita: tra drammi e relazioni celebri, la soubrette può vantare un’esistenza oltremodo variegata. Da Eric Clapton, fino al chiacchierato Donald Trump, Lory Del Santo ha frequentato le personalità più eminenti dell’intero globo, stringendo relazioni ed improbabili alleanze. Da poco reduce da “L’Isola dei Famosi”, Lory Del Santo ha brillato di nuova luce grazie anche agli scontri intercorsi con i compagni di avventura. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 agosto 2022)Delsi lascia andare ad una confessione incredibile: la soubrette ha vissuto unadi passione con la star del GF Vip.del(fonte youtube)La showgirl e attriceDelpotrebbe facilmente scrivere una sceneggiatura basata sulla propria vita: tra drammi e relazioni celebri, la soubrette può vantare un’esistenza oltremodo variegata. Da Eric Clapton, fino al chiacchierato Donald Trump,Delha frequentato le personalità più eminenti dell’intero globo, stringendo relazioni ed improbabili alleanze. Da poco reduce da “L’Isola dei Famosi”,Delha brillato di nuova luce grazie anche agli scontri intercorsi con i compagni di avventura. ...

