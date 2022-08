E il resto facciamo in nero... La Lega vuole portare il tetto dei contanti a 10mila euro (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel programma del centrodestra non c'è una cifra precisa, che invece c'è eccome in quello leghista. Caggia (Liuc): "Così si favorisce tutto quello che è nero, sommerso e illecito" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel programma del centrodestra non c'è una cifra precisa, che invece c'è eccome in quello leghista. Caggia (Liuc): "Così si favorisce tutto quello che è, sommerso e illecito"

