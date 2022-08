“È da infarto”: Francesco Totti si pentirà di aver mollato Ilary Blasi dopo questa foto (Di lunedì 29 agosto 2022) Francesco Totti ed Ilary Blasi, due maniere diverse di vivere il post – separazione, in attesa che si trasformi in divorzio. Nel frattempo Ilary posta una foto dove saluta l’estate, ma anche… Sono passati quasi due mesi da quei loro due comunicati dove, separatamente, annunciavano la fine del loro matrimonio. E in queste settimane in tanti hanno provato ad ascoltarli, per farsi raccontare le emozioni più intime di un evento tanto privato. Francesco-Totti-Ilary-Blasi-Altranotizia.itFrancesco Totti lo sentiamo parlare soltanto negli spot pubblicitari di cui è protagonista in tv, con la sua solita carica di simpatia ed autoironia. Ilary ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 29 agosto 2022)ed, due maniere diverse di vivere il post – separazione, in attesa che si trasformi in divorzio. Nel frattempoposta unadove saluta l’estate, ma anche… Sono passati quasi due mesi da quei loro due comunicati dove, separatamente, annunciavano la fine del loro matrimonio. E in queste settimane in tanti hanno provato ad ascoltarli, per farsi raccontare le emozioni più intime di un evento tanto privato.-Altranotizia.itlo sentiamo parlare soltanto negli spot pubblicitari di cui è protagonista in tv, con la sua solita carica di simpatia ed autoironia....

Marco32711897 : @baffi_francesco Se ti piglia un infarto e non arrivava l'ambulanza vacci di corsa in ospedale che lo sport fa ben… - francesco_soli : Solo io ho avuto un’esperienza pre morte con infarto credo ancora in corso tra il gol mangiato da Jovic e Nico e la… - francesco_1167 : RT @noomeuteente: L'arresto cardiaco non è una CAUSA di morte ma un EFFETTO. Direste mai 'è morto per arresto respiratorio'? Cause posso… -