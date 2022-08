Dybala, Roma e Argentina: il post social con la maglia scatena i tifosi (Di lunedì 29 agosto 2022) Paulo Dybala punta il Mondiale . L'attaccante della Roma , protagonista sul campo della Juve con un fantastico assist per il gol di Abraham , vuole giocare con l' Argentina il campionato del Mondo in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) Paulopunta il Mondiale . L'attaccante della, protagonista sul campo della Juve con un fantastico assist per il gol di Abraham , vuole giocare con l'il campionato del Mondo in ...

CB_Ignoranza : 8 anni dopo di nuovo insieme. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano a Roma. Dite a Fried… - romeoagresti : La Roma è arrivata a Torino: ecco #Dybala, l’uomo più atteso in vista del match di domani // Roma have checked-in t… - OfficialASRoma : Dybala: 'Avanti così! Si pensa subito alla prossima! Daje ROMA!' I post dei giallorossi sui social dopo… - eddajesu : @ilragazzotopo @rog3rismo Dybala è stato finanziato con i miei acquisti al Roma store bello - junews24com : Galliani spiazza tutti: «Volevo Dybala al Monza. Vi racconto cos'è successo» - -