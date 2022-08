Due scosse di terremoto in Sicilia tra la provincia di Enna e il Catanese (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Due scosse di terremoto sono state rilevate dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia, tra la provincia di Enna e il Catanese. La prima, di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 21.39, a una profondità di 11 chilometri, nei pressi di Troina e Regalbuto. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.3 ore 21:39 IT del 29-08-2022 a 11 km E Troina (EN) Prof=11Km #INGV 32590951 https://t.co/BvlcPLBOKV — INGVterremoti (@INGVterremoti) August 29, 2022 La seconda scossa, pochi minuti dopo, ha interessato invece la zona dell'Etna e la cittadina di Bronte. In questo caso la magnitudo e' stata pari a 3.5 con una profondita' di 18 chilometri. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.5 ore 21:41 IT del 29-08-2022 a 8 km SW Bronte (CT) Prof=18Km #INGV ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Duedisono state rilevate dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in, tra ladie il. La prima, di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 21.39, a una profondità di 11 chilometri, nei pressi di Troina e Regalbuto. DATI #RIVISTI #ML 3.3 ore 21:39 IT del 29-08-2022 a 11 km E Troina (EN) Prof=11Km #INGV 32590951 https://t.co/BvlcPLBOKV — INGVterremoti (@INGVterremoti) August 29, 2022 La seconda scossa, pochi minuti dopo, ha interessato invece la zona dell'Etna e la cittadina di Bronte. In questo caso la magnitudo e' stata pari a 3.5 con una profondita' di 18 chilometri. DATI #RIVISTI #ML 3.5 ore 21:41 IT del 29-08-2022 a 8 km SW Bronte (CT) Prof=18Km #INGV ...

f_patrociell : @INGVterremoti Da quasi due ore sono all'incirca 20 scosse di magnitudo da 2.2 a 3.5 ?? - sissiisissi2 : RT @Agenzia_Italia: Due scosse di #terremoto in Sicilia tra la provincia di Enna e il Catanese ?? - Agenzia_Italia : Due scosse di #terremoto in Sicilia tra la provincia di Enna e il Catanese ?? - Mmaisia : Altre due lievi scosse ravvicinate - zero_hattori : 'Si, scommetto che se la prenderebbe a morte. LE ADIDAS NON SONO LE SCARPE UFFICIALI DELLE OLIMPIADI! ADESSO MORIRE… -