Dove vedere Napoli-Liverpool in tv: Sky o Prime Video? (Di lunedì 29 agosto 2022) Dove vedere Napoli Liverpool – Manca soltanto una settimana all’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23, che vedrà protagonista anche il Napoli dopo due anni di assenza. L’esordio stagionale nella massima competizione continentale della squadra di Luciano Spalletti è previsto per mercoledì 7 settembre alle 21:00, contro il Liverpool. Tra le due squadre è una sfida che è divenuta ormai un classico nella storia recente in Champions League degli azzurri: già nella stagione 2018-2019 e 2019-2020 i Reds, allenati da Jurgen Klopp, hanno affrontato la squadra partenopea. Oltre alla squadra di Premier League, ad affrontare il Napoli nel girone A ci sono anche l’Ajax e il Rangers: tutte sfide dal sapore particolare, considerando anche il calore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022)– Manca soltanto una settimana all’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23, che vedrà protagonista anche ildopo due anni di assenza. L’esordio stagionale nella massima competizione continentale della squadra di Luciano Spalletti è previsto per mercoledì 7 settembre alle 21:00, contro il. Tra le due squadre è una sfida che è divenuta ormai un classico nella storia recente in Champions League degli azzurri: già nella stagione 2018-2019 e 2019-2020 i Reds, allenati da Jurgen Klopp, hanno affrontato la squadra partenopea. Oltre alla squadra di Premier League, ad affrontare ilnel girone A ci sono anche l’Ajax e il Rangers: tutte sfide dal sapore particolare, considerando anche il calore ...

