Di Marzio: «Non c'è stata l'offerta dello United per Osimhen, Ronaldo si allontana da Napoli»

Ronaldo si allontana da Napoli. I segnali di oggi sono negativi. Anche se Ronaldo non ha ancora trovato una squadra per giocare la Champions. Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato: «Non ci sono stati sviluppi, la proposta riguardante Osimhen da parte dello United non c'è stata. Il Manchester sta spendendo una cifra importante per Antony. Quest'offerta di almeno 100 milioni per Osimhen non è stata presentata. Il Napoli è spettatore sereno, non chiama Mendes. Più il tempo passa, c'è sempre meno tempo per realizzare questa operazione. Anche Mendes sembra rassegnato a non riuscire a spostare Ronaldo entro il primo settembre».

