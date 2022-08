(Di lunedì 29 agosto 2022) Paolo Diè nuovamente un fiume in pienadi Mourinho. “Di loro si dice che ‘qualcosa si è visto’ oppure si parla di mentalità, ma noi stiamo parlando dellache ha fatto degli investimenti e continua a farne – spiega l’ex calciatore, opinionista di Sky Calcio Club, nel corso della trasmissione -. La differenza è che ieri haconmentre allane mancavano 5/6 tra infortunati e chi sta arrivando. Si parla sempre di mentalità, ma Mourinho lo sa che la prestazione è stata negativa, lastava meglio dellae fa quella prestazione? In un anno dinon si vede una precisa. Si parla sempre e solo ...

sportface2016 : #DiCanio sulla #Roma: 'Non c'è identità' - mauromaurizmab : @SkyCalcioClub O la smettete di far parlare il maiale Di Canio sulla Roma, oppure la disdetta sarà INEVITABILE. Ma… - FootballAndDre1 : @AlessandroCant0 @marifcinter Certo.. Ma dai... Di Canio è li perché capisce di calcio. Altrimenti l'avrebbero mand… - SportdelSud : ???? L'ex giocatore, #PaoloDiCanio, ha commentato la rivoluzione attuata dal #Napoli questa estate lanciando una pro… - Pall_Gonfiato : #DiCanio si è soffermato sulla rivoluzione del #Napoli -

Non molla mai la presa quando si parla della Roma. Paolo Ditorna a criticare la squadra giallorossa. L'ex esterno laziale commenta la gara di Torino con la Juventus a 'Sky Calcio Club' e diceloro pagina Facebook quelli di Tlon descrivono così la missione di tutte le loro attività: ... Armando Testadiuccello,n'drandola e Giovanni Sicuranza). Le sale da ballo sono uno dei ...Le dichiarazioni di Paolo Di Canio sulla Roma: "Non c'è identità. Contro la Juventus ha giocato con tutti super titolari" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...