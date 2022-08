DayDreamer, Demet Özdemir si è sposata, Can Yaman grande assente alla celebrazione: ecco perché (Di lunedì 29 agosto 2022) Demet Ozdemir ha sposato Oguzhan Koc. Da parecchie settimane si vociferava circa le possibili nozze dei due ma a causa del maltempo e dei violenti temporali in Turchia tutto è stato posticipato. Il giorno tanto atteso però è arrivato e proprio ieri, Domenica 28 Agosto 2022, Demet e Oguzhan si sono sposati. Il cantante turco e l’attrice fanno coppia fissa da più di un anno. In seguito a voci insistenti circa un possibile flirt in corso tra l’attrice protagonista della serie tv DayDreamer e il collega Can Yaman, sempre smentite, i due sono usciti allo scoperto. Era stata proprio Demet Ozdemir a ufficializzare la sua relazione non con Can, bensì con Oguzhan. Da quel momento numerosi scatti pubblicati da entrambi sui loro profili social che li mostravano sempre sorridenti e in perfetta sintonia. I due ... Leggi su isaechia (Di lunedì 29 agosto 2022)Ozdemir ha sposato Oguzhan Koc. Da parecchie settimane si vociferava circa le possibili nozze dei due ma a causa del maltempo e dei violenti temporali in Turchia tutto è stato posticipato. Il giorno tanto atteso però è arrivato e proprio ieri, Domenica 28 Agosto 2022,e Oguzhan si sono sposati. Il cantante turco e l’attrice fanno coppia fissa da più di un anno. In seguito a voci insistenti circa un possibile flirt in corso tra l’attrice protagonista della serie tve il collega Can, sempre smentite, i due sono usciti allo scoperto. Era stata proprioOzdemir a ufficializzare la sua relazione non con Can, bensì con Oguzhan. Da quel momento numerosi scatti pubblicati da entrambi sui loro profili social che li mostravano sempre sorridenti e in perfetta sintonia. I due ...

IsaeChia : #DayDreamer, Demet Özdemir si è sposata, Can Yaman grande assente alla celebrazione: ecco perché L’attrice turca… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Si era vociferato di un possibile flirt con il collega Can Yaman. Alle nozze celebrate in Turchia, presenti i colleghi della s… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si era vociferato di un possibile flirt con il collega Can Yaman. Alle nozze celebrate in Turchia, presenti i colleghi della s… - fanpage : Si era vociferato di un possibile flirt con il collega Can Yaman. Alle nozze celebrate in Turchia, presenti i colle… -