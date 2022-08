Darya Dugina | ricercato un secondo cittadino ucraino coinvolto nell’omicidio “Anche lui è un agente dei servizi segreti di Kiev”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ilo di sicurezza russo Fsb ha detto di avere identificato unaccusato di avere partecipato all’attentato in cui il 20 agosto ad ovest di Mosca è stata uccisa, figlia del filosofo ultranazionalista Alexander Dugin. Si tratta di Bodan Petrovich Tsyganenko, che avrebbe collaborato con Natalya Vovk, accusata di avere fatto esplodere la bomba sull’auto della, fuggita in Estonia.russi, citati dalla Tass, l’uomo, di 44 anni, sarebbe anch’egli undeiucraini, accusati di avere organizzato e compiuto l’attentato. Tsyganenko sarebbe entrato in Russia dall’Estonia il 30 luglio e avrebbe lasciato il ...

