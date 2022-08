Danilo Gallinari ko, tegola sull’Italia di Pozzecco per EuroBasket (Di lunedì 29 agosto 2022) No, non ci voleva davvero. La sfortuna si è accanita sull’Italia della pallacanestro togliendo al Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco il top player della selezione azzurra. Danilo Gallinari non potrà prendere parte ad EuroBasket 2022 dopo aver riportato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il numero otto nostrano, quindi, sarà costretto ad alzare bandiera bianca in vista della rappresentativa del Vecchio Continente. Una tegola clamorosa che dovrà essere assorbita, anche se con fatica, dai compagni di squadra del Gallo. È un Europeo che, certamente, non inizia sotto una buona stella. Danilo Gallinari: il comunicato degli azzurri ed il messaggio social del cestista dei Boston Celtics (Credit foto – pagina Facebook ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) No, non ci voleva davvero. La sfortuna si è accanitadella pallacanestro togliendo al Commissario Tecnico Gianmarcoil top player della selezione azzurra.non potrà prendere parte ad2022 dopo aver riportato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il numero otto nostrano, quindi, sarà costretto ad alzare bandiera bianca in vista della rappresentativa del Vecchio Continente. Unaclamorosa che dovrà essere assorbita, anche se con fatica, dai compagni di squadra del Gallo. È un Europeo che, certamente, non inizia sotto una buona stella.: il comunicato degli azzurri ed il messaggio social del cestista dei Boston Celtics (Credit foto – pagina Facebook ...

