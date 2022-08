Dall’esclusione all’ inclusione e integrazione degli alunni con disabilità: per una ricognizione storica nella scuola italiana (Di lunedì 29 agosto 2022) L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ha conosciuto fasi importanti nella storia della scuola e degli ordinamenti in Italia: dalla situazione originaria di esclusione da qualsiasi intervento educativo, alla separazione in classi speciali, dall’inserimento e dall’integrazione nella scuola di tutti, fino alla prospettiva di inclusione di oggi, secondo approcci progressivamente più aperti alla cura educativa di bisogni differenti e alle integrazioni al plurale di tutte le diversità. La storia, dunque, ci insegna che l’inserimento e l’integrazione scolastica del bambino disabile, sono stati condizionati dal livello di emancipazione sociale e ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) L’scolasticaconha conosciuto fasi importantistoria dellaordinamenti in Italia: dalla situazione originaria di esclusione da qualsiasi intervento educativo, alla separazione in classi speciali, dinserimento e ddi tutti, fino alla prospettiva didi oggi, secondo approcci progressivamente più aperti alla cura educativa di bisogni differenti e alle integrazioni al plurale di tutte le diversità. La storia, dunque, ci insegna che l’inserimento e l’scolastica del bambino disabile, sono stati condizionati dal livello di emancipazione sociale e ...

