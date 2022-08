Dalla Puglia alla Lombardia, dalla Liguria alle Marche: la carica dei 33 assessori che puntano al Parlamento (lasciando il mandato in corsa) (Di lunedì 29 agosto 2022) Hanno incarichi di responsabilità, un lauto stipendio e davanti ancora mesi, o più spesso anni, di mandato. Eppure si candidano (e si fanno candidare) per lasciare a metà l’opera amministrativa e traslocare sui più comodi e meno responsabilizzanti scranni del Parlamento. Sono 33 gli assessori regionali di tutta Italia i cui nomi compaiono nelle liste elettorali per la Camera e il Senato: tra loro sei vicepresidenti e persino un governatore di Regione, l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, che se eletto dovrebbe dimettersi facendo decadere giunta e Consiglio del Lazio con sei mesi di anticipo sulla scadenza. Di assessori aspiranti deputati o senatori se ne trovano in tutte le regioni, escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige: la maggior parte compaiono nelle liste del centrodestra, che d’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Hanno incarichi di responsabilità, un lauto stipendio e davanti ancora mesi, o più spesso anni, di. Eppure si candidano (e si fanno candidare) per lasciare a metà l’opera amministrativa e traslocare sui più comodi e meno responsabilizzanti scranni del. Sono 33 gliregionali di tutta Italia i cui nomi compaiono nelle liste elettorali per la Camera e il Senato: tra loro sei vicepresidenti e persino un governatore di Regione, l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, che se eletto dovrebbe dimettersi facendo decadere giunta e Consiglio del Lazio con sei mesi di anticipo sulla scadenza. Diaspiranti deputati o senatori se ne trovano in tutte le regioni, escluse Vd’Aosta e Trentino-Alto Adige: la maggior parte compaiono nelle liste del centrodestra, che d’altra ...

