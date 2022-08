(Di lunedì 29 agosto 2022) Non piùaperti ma spalancati se il 25 settembre vince la: nel programma del Pd le intenzioni dei dem per le politiche migratorie

Piergiulio58 : Dalla Bossi-Fini alla clandestinità: così la sinistra è pronta a spalancare i porti - - RLambertini75 : @SusannaCeccardi Scusami sai, al di là della disumanità dei provvedimenti...non avete risolto mai nulla. Dalla Boss… - medicojunghiano : RT @fcancellato: Nel 1994, Bossi fece cadere Berlusconi. Nel 2008, il PdL fu distrutto dalla guerra tra il Cavaliere e Fini. Nel 2022, la… - infoitinterno : Dalla Bossi-Fini alla clandestinità: così la sinistra è pronta a spalancare i porti - PiaggioGarelli : @massimogrossi2 @albecop @LaVeritaWeb @BelpietroTweet Bossi Fini svuotata del suo intento dalla pseudosinistra che… -

Nel caso in cui il Pd dovesse vincere le elezioni, non ci sarà nessun aggiustamento e nessuna presa di coscienza da parte del Pd per sistemare il disastro compiuto da Luciana Lamorgese nelle politiche ...Ma ricordiamolo bene, non era una novità: favorito legge fotocopia della Fini firmata Turco Napolitano, il sindaco di Firenze Domenici eletto da una compagine di "centro sinistra" aveva ... Dalla Bossi-Fini alla clandestinità: così la sinistra è pronta a spalancare i porti Non più porti aperti ma spalancati se il 25 settembre vince la sinistra: nel programma del Pd le intenzioni dei dem per le politiche migratorie ...