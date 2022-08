Dal talent Amici ai palchi dell’estate. Sissi a Udine 29 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuovo appuntamento musicale al Castello di Udine. Domani, lunedì 29 agosto, a emozionare il pubblico giovane e non solo sarà Sissi, talentuosa cantante che, dopo una convincete prova nella scuola di Amici 2021, che l’ha vista arrivare in finale e conquistare il consenso unanime del pubblico, presenta ora il suo primo tour live. Ad impreziosire la serata ci sarà anche l’opening act di Tish, cantante e polistrumentista serba, anche lei con alle spalle una fortunata partecipazione al talent Amici. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo ... Leggi su udine20 (Di lunedì 29 agosto 2022) Nuovo appuntamento musicale al Castello di. Domani, lunedì 29, a emozionare il pubblico giovane e non solo saràuosa cantante che, dopo una convincete prova nella scuola di2021, che l’ha vista arrivare in finale e conquistare il consenso unanime del pubblico, presenta ora il suo primo tour live. Ad impreziosire la serata ci sarà anche l’opening act di Tish, cantante e polistrumentista serba, anche lei con alle spalle una fortunata partecipazione al. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo ...

