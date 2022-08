Dagli occhiali da sole ai pantaloni: i dettagli dei look nuziali di Federica Pellegrini (Di lunedì 29 agosto 2022) In tema di matrimoni vip, questo 2022 continua a regalare grandi soddisfazioni (QUI le nozze di JLo e Ben Affleck). Il 27 agosto è stata la volta di Federica Pellegrini: nella spettacolare cornice di Venezia la Divina ha detto sì a Matteo Giunta. Sono tantissimi i curiosi accorsi in Laguna per avere un assaggio delle attesissime nozze. Lei, splendida ed emozionata, ha incanto con i suoi wedding look. L’amore trionfa Quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato un giorno perfetto. Prima la cerimonia religiosa nella chiesa di San Zaccaria poi la festa, durata fino a notte fonda, all’Isola delle Rose, nell’esclusivo JW Marriott Venice Resort. Un’emozionatissima Federica, che si è presentata con 45 minuti di ritardo, ha percorso la navata aggrappata al braccio del papà. Ad ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 29 agosto 2022) In tema di matrimoni vip, questo 2022 continua a regalare grandi soddisfazioni (QUI le nozze di JLo e Ben Affleck). Il 27 agosto è stata la volta di: nella spettacolare cornice di Venezia la Divina ha detto sì a Matteo Giunta. Sono tantissimi i curiosi accorsi in Laguna per avere un assaggio delle attesissime nozze. Lei, splendida ed emozionata, ha incanto con i suoi wedding. L’amore trionfa Quello die Matteo Giunta è stato un giorno perfetto. Prima la cerimonia religiosa nella chiesa di San Zaccaria poi la festa, durata fino a notte fonda, all’Isola delle Rose, nell’esclusivo JW Marriott Venice Resort. Un’emozionatissima, che si è presentata con 45 minuti di ritardo, ha percorso la navata aggrappata al braccio del papà. Ad ...

