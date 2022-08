Dad al sabato contro il caro energia? Genitori si oppongono: “Inimmaginabile, faremo sentire la nostra opposizione” (Di lunedì 29 agosto 2022) Non possono essere, ancora una volta, i ragazzi a pagare i costi di una crisi. Nè è convinta la presidente nazionale del'Coordinamento Genitori Democratici, Angela Nava, che, commentando con l'Adnkronos l'ipotesi della settimana corta o della Dad al sabato per far fronte ai problemi energetici di questo inverno, annuncia "una forte opposizione da parte dei Genitori a qualsiasi ipotesi di tagli alla scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Non possono essere, ancora una volta, i ragazzi a pagare i costi di una crisi. Nè è convinta la presidente nazionale del'CoordinamentoDemocratici, Angela Nava, che, commentando con l'Adnkronos l'ipotesi della settimana corta o della Dad alper far fronte ai problemi energetici di questo inverno, annuncia "una forteda parte deia qualsiasi ipotesi di tagli alla scuola". L'articolo .

