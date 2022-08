Da Twitter – Il Nottingham Forest si avvicina al suo 19esimo acquisto estivo: i colloqui ora avanzano… (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Nottingham Forest si sta avvicinando al suo 19esimo acquisto estivo: i colloqui ora stanno arrivando alle fasi finali per Willy Boly come nuovo difensore centrale, è davvero vicino. #NFC Forest spera di farlo in 24 ore per essere d’accordo con i lupi e quindi completare le visite mediche. pic.Twitter.com/4P6uyt9Xrn — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 29 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilsi stando al suo: iora stanno arrivando alle fasi finali per Willy Boly come nuovo difensore centrale, è davvero vicino. #NFCspera di farlo in 24 ore per essere d’accordo con i lupi e quindi completare le visite mediche. pic..com/4P6uyt9Xrn — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 29 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

Nottingham Forest: colpo in arrivo in difesa: Il Nottingham Forest è vicino a e Willy Boly, 31enne difensore centra…

Nottingham Forest, UFFICIALE: ecco Renan Lodi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com UFFICIALE - Renan Lodi va al Nottingham Forest Colpo di mercato del Nottingham Forest, club di Premier League, che annuncia ufficialmente, via "Twitter", Renan Lodi, terzino sinistro classe 1998 della nazionale brasiliana. Lodi, ... Nottingham Forest-Tottenham, il pronostico: ospiti favoriti ma attenzione all’opzione GOAL Il pronostico di Nottingham Forest-Tottenham, partita in programma domenica 28 agosto alle ore 17:00 presso lo stadio City Ground ... Colpo di mercato del Nottingham Forest, club di Premier League, che annuncia ufficialmente, via "Twitter", Renan Lodi, terzino sinistro classe 1998 della nazionale brasiliana. Lodi, ...Il pronostico di Nottingham Forest-Tottenham, partita in programma domenica 28 agosto alle ore 17:00 presso lo stadio City Ground ...