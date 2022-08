Da Firenze – “Spalletti non dia lezioni di vita ai fiorentini. Si informi su cosa lanciano i tifosi del Napoli” (Di lunedì 29 agosto 2022) Luciano Spalletti aggredito da un tifoso in Fiorentina-Napoli, ma arrivano anche le critiche dai media toscani. A Firenze c’è chi ha addirittura il coraggio di parlare e di dire che in altri stradi non volano baci e fiori per il tecnico toscano, come a voler giustificare il lancio di oggetti nei confronti dei tesserati avversari. Firenzeviola con un editoriale di Sonia Anichini fa addirittura la morale a Spalletti e scrive: “Sono molto felice della prestazione della Fiorentina che dovrei crogiolarmi di quanto visto al Franchi, ma non posso esentarmi da iniziare dicendo due paroline, educate e da signora, a Spalletti che si erge a docente di bon ton da stadio“. “Posso capire che gli scocci avere giocato una partita normale, di non aver surclassato la Viola che aveva pure giocato giovedì ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) Lucianoaggredito da un tifoso in Fiorentina-, ma arrivano anche le critiche dai media toscani. Ac’è chi ha addirittura il coraggio di parlare e di dire che in altri stradi non volano baci e fiori per il tecnico toscano, come a voler giustificare il lancio di oggetti nei confronti dei tesserati avversari.viola con un editoriale di Sonia Anichini fa addirittura la morale ae scrive: “Sono molto felice della prestazione della Fiorentina che dovrei crogiolarmi di quanto visto al Franchi, ma non posso esentarmi da iniziare dicendo due paroline, educate e da signora, ache si erge a docente di bon ton da stadio“. “Posso capire che gli scocci avere giocato una partita normale, di non aver surclassato la Viola che aveva pure giocato giovedì ...

sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'A #Firenze ci sono sempre dei maleducati professionisti che offendono, una maleducazione i… - sscnapoli : ?? #Spalletti “@victorosimhen9 a Firenze deve fare il protagonista. Ndombele è in buona condizione atletica, è un gi… - repubblica : Spalletti, scontro con il pubblico viola: 'A Firenze una maleducazione incredibile' - __Luisa_____ : RT @BrunoGalvan85: Ho tanti amici di Firenze, il sindaco Nardella peraltro è di Torre del Greco. Dispiace dirlo, ma il Franchi è il regno d… - Stefaniaugo77 : RT @1926_cri: Spalletti: 'Per 90 minuti mi hanno urlato la ma***a di tua madre. Poi dicono di Napoli. No. A Napoli non offendono la panchin… -