Da Bergamo in gita sul lago di Como, turista annega sotto gli occhi della moglie (Di lunedì 29 agosto 2022) In vacanza a Bergamo, aveva deciso di passare il pomeriggio spostandosi con la moglie sul lago di Como, ma un tuffo in acqua gli è stato fatale. È morto così Sarkar Almasov, turista di 32 anni della Repubblica Ceca annegato domenica pomeriggio a Lenno, nelle acque del Golfo di Venere. Almasov aveva noleggiato un motoscafo a Lierna, sulla sponda lecchese del lago, prima di spostarsi sul ramo comasco. Subito dopo essere entrato in acqua direttamente dalla barca, non è riemerso. La moglie si è buttata a sua volta per aiutarlo, ma è subito andata in difficoltà: un altro gruppo di turisti in barca l’ha notata e portata a bordo. I vigili del fuoco hanno localizzato il cadavere ad un centinaio di metri dalla riva e un’ottantina di metri di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 agosto 2022) In vacanza a, aveva deciso di passare il pomeriggio spostandosi con lasuldi, ma un tuffo in acqua gli è stato fatale. È morto così Sarkar Almasov,di 32 anniRepubblica Cecato domenica pomeriggio a Lenno, nelle acque del Golfo di Venere. Almasov aveva noleggiato un motoscafo a Lierna, sulla sponda lecchese del, prima di spostarsi sul ramo comasco. Subito dopo essere entrato in acqua direttamente dalla barca, non è riemerso. Lasi è buttata a sua volta per aiutarlo, ma è subito andata in difficoltà: un altro gruppo di turisti in barca l’ha notata e portata a bordo. I vigili del fuoco hanno localizzato il cadavere ad un centinaio di metri dalla riva e un’ottantina di metri di ...

AmoBergamo : #Bergamo Gita in barca finisce in tragedia: turista cecoslovacco affoga al lago di Como - webecodibergamo : Da Bergamo in gita al lago di Como, turista Ceco si tuffa e annega - ale13_spino : Gita a Bergamo da Campione d’Italia - Santippe87 : Ho fatto una gita che ha toccato le seguenti città: Stoccarda, Zurigo e Bergamo. Ovunque (davvero ovunque) era pien… -