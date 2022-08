Csel, per dipendenti pubblici ‘tasso verifica’ malattia 10% contro 2% del privato (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel quarto trimestre 2021, sui dipendenti pubblici in malattia sono stati fatti controlli molto più serrati da parte degli ispettori Inps rispetto ai lavoratori del mondo privato. Con 194.612 visite fiscali a fronte di 1.965.551 certificati medici, nel mondo dei dipendenti pubblici si è registrato un tasso di verifica pari al 10%, contro il 2% del mondo privato. Da un lato, 19 visite ogni mille certificati, dall’altro ben 99 su mille. Una tendenza che era stata ancora più marcata nel trimestre precedente, in cui il numero medio di visite mediche di controllo era stato di 31 su mille nel privato e 162 su mille nel pubblico. Sono alcuni dei dati emersi da una elaborazione di Centro Studi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel quarto trimestre 2021, suiinsono stati fattilli molto più serrati da parte degli ispettori Inps rispetto ai lavoratori del mondo. Con 194.612 visite fiscali a fronte di 1.965.551 certificati medici, nel mondo deisi è registrato un tasso di verifica pari al 10%,il 2% del mondo. Da un lato, 19 visite ogni mille certificati, dall’altro ben 99 su mille. Una tendenza che era stata ancora più marcata nel trimestre precedente, in cui il numero medio di visite mediche dillo era stato di 31 su mille nele 162 su mille nel pubblico. Sono alcuni dei dati emersi da una elaborazione di Centro Studi ...

