Crisi energia – Nel Lazio a rischio un’azienda agricola su dieci

(Di lunedì 29 agosto 2022)– Nelsu– Tsunami sui prezzi del cibo – Nell’agroalimentare i consumi energetici influiscono oltre l’11 per cento – Nelle campagne più di 1 aziendasu 10 (13%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività e ben oltre 1/3 del totale nazionale (34%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo il Crea. Dal gas ai barattoli, dal gasolio alle etichette, è in arrivo uno tsunami sui prezzi del cibo in Italia con un autunno caldissimo sul fronte economico con la produzionee quella alimentare che in Italia assorbono oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali. E’ l’allarme ...

Scudi tariffari, con un tetto del 4 per cento agli aumenti dell'elettricità, prezzi agevolati, taglio delle accise e sobrietà energetica per le aziende: così la Francia risponde alla crisi e al caro b ...I prezzi alle stelle per il gas naturale hanno spinto gli europei a cercare fonti di energia alternative. In Germania, dove le famiglie devono far fronte ad un aumento ...