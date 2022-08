Crisi energetica, nuovi rialzi per l’elettricità, in Germania superati i 1.000 euro Mw/h. Assoutenti: “1230 euro in più a famiglia” (Di lunedì 29 agosto 2022) Si intensifica la Crisi energetica europea. Nonostante il gas abbia aperto in calo, e al di sotto dei 300 euro per megawattora, i prezzi dell’energia continuano ad aumentare. In Germania il costo del megawattora ha superato per la prima volta i mille euro. I prezzi per le consegne fisiche nel 2023 segnano un rialzo del 6,6%, a 1.050 euro al megawattora a segnalare che non ci si attende un rapido ritorno alla normalità. Il prezzo odierno si colloca a 658 euro. In Italia il prezzo medio ha raggiunto i 740 euro al MWh. Sabato scorso il costo medio dell’energia in Italia era stato fissato a 713,69 euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Si intensifica lapea. Nonostante il gas abbia aperto in calo, e al di sotto dei 300per megawattora, i prezzi dell’energia continuano ad aumentare. Inil costo del megawattora ha superato per la prima volta i mille. I prezzi per le consegne fisiche nel 2023 segnano un rialzo del 6,6%, a 1.050al megawattora a segnalare che non ci si attende un rapido ritorno alla normalità. Il prezzo odierno si colloca a 658. In Italia il prezzo medio ha raggiunto i 740al MWh. Sabato scorso il costo medio dell’energia in Italia era stato fissato a 713,69, ...

