Crisi energetica, Musk frena sulla svolta green: «Se rinunciamo ora a petrolio e gas la civilizzazione si sgretola» (Di lunedì 29 agosto 2022) Per Elon Musk il mondo ha ancora urgenza di estrarre petrolio e gas a breve termine: l’alternativa sarebbe «il completo sgretolamento della civilizzazione». Queste le dichiarazioni del magnate, citato dalla Cnbc, in occasione di una conferenza sull’energia nella città di Stavanger in Novergia. L’obiettivo è quello di dirigersi verso energie più sostenibili ma nel breve termine, secondo Musk, l’unica strada sarà quella di gas e petrolio, a meno che non si voglia andare incontro a gravissime conseguenze. «Realisticamente abbiamo bisogno di usare petrolio e gas nel breve termine perché altrimenti la civilizzazione si sgretolerà», ha spiegato. E alla domanda se la Norvegia dovrebbe continuare a perforare petrolio e gas ha poi risposto: ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Per Elonil mondo ha ancora urgenza di estrarree gas a breve termine: l’alternativa sarebbe «il completomento della». Queste le dichiarazioni del magnate, citato dalla Cnbc, in occasione di una conferenza sull’energia nella città di Stavanger in Novergia. L’obiettivo è quello di dirigersi verso energie più sostenibili ma nel breve termine, secondo, l’unica strada sarà quella di gas e, a meno che non si voglia andare incontro a gravissime conseguenze. «Realisticamente abbiamo bisogno di usaree gas nel breve termine perché altrimenti lasi sgretolerà», ha spiegato. E alla domanda se la Norvegia dovrebbe continuare a perforaree gas ha poi risposto: ...

GiuseppeConteIT : Non si facciano pagare alla scuola le conseguenze della crisi energetica. I nostri ragazzi hanno già dato. - serracchiani : Investire sulle rinnovabili invece che sul nucleare. Ecco la differenza con la destra. La strategia del @pdnetwork… - EnricoLetta : Con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto cadere il Governo Draghi pretende oggi dal Governo Draghi… - Nonameredpill : @lauraboldrini @pdnetwork Mi mostri uno scenario bello per l'Italia, indifferentemente da chi vince.. Grazie mille… - arybarbarella : RT @CinziaFufy74: Quindi Salvini ha chiesto aiuto a Draghi per risolvere la crisi energetica? A Draghi!? Và là che faccio bene a insultarlo… -