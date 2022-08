Crisi energetica e banche centrali deprimono i mercati. In rialzo i rendimenti di tutti i titoli di Stato dell’area euro (Di lunedì 29 agosto 2022) Deciso rialzo per i rendimenti dei titoli di Stato dell’intera area euro. Con la Crisi energetica che peggiora l’economia potrebbe rallentare più delle attese e la Banca centrale europea essere costretta ad interventi più decisi per fronteggiare l’inflazione alimentata dalla voce energia. Il rendimento dei bund, i titoli di Stato decennali tedeschi considerati l’asset sicuro per eccellenza, sale di 10 punti base (lo 0,1%) e tocca l’ 1,5%. Per i bond francesi l’incremento è di 11 punti a 2,12%. Un Btp a dieci anni italiani paga il 3,6%, anche in questo caso con un aumento di 10 punti. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra un titolo tedesco ed uno italiano, rimane quindi invariato. I titoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Decisoper ideididell’intera area. Con lache peggiora l’economia potrebbe rallentare più delle attese e la Banca centralepea essere costretta ad interventi più decisi per fronteggiare l’inflazione alimentata dalla voce energia. Il rendimento dei bund, ididecennali tedeschi considerati l’asset sicuro per eccellenza, sale di 10 punti base (lo 0,1%) e tocca l’ 1,5%. Per i bond francesi l’incremento è di 11 punti a 2,12%. Un Btp a dieci anni italiani paga il 3,6%, anche in questo caso con un aumento di 10 punti. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra un titolo tedesco ed uno italiano, rimane quindi invariato. I...

