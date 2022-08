Crisi energetica, Draghi: no alla richiesta di nuovo deficit Il premier teme la reazione dei mercati e lo spread (Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo prende tempo sul provvedimento per affronatre la grave Crisi energetica che è in atto. Il premier Draghi non intende fare nuovi scostamenti di bilancio, rimandando al mittente le richieste provenienti da Salvini e Conte. L'intervento – si legge sulla Stampa – per affrontare i nuovi aumenti del prezzo del gas ci sarà ma prendendo tutto il tempo necessario a "valutare la situazione". A Palazzo Chigi la battuta con cui Enrico Letta aveva bollato di «scarsa credibilità» chi ha prima provocato la Crisi e ora chiede al premier uscente di farsi carico delle scelte è stata registrata con soddisfazione. La cifra da cui si inizierà a ragionare oggi nelle stanze del governo oscilla fra gli otto e i dieci miliardi, il minimo indispensabile per confermare e rafforzare alcune delle misure ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 29 agosto 2022) Il governo prende tempo sul provvedimento per affronatre la graveche è in atto. Ilnon intende fare nuovi scostamenti di bilancio, rimandando al mittente le richieste provenienti da Salvini e Conte. L'intervento – si legge sulla Stampa – per affrontare i nuovi aumenti del prezzo del gas ci sarà ma prendendo tutto il tempo necessario a "valutare la situazione". A Palazzo Chigi la battuta con cui Enrico Letta aveva bollato di «scarsa credibilità» chi ha prima provocato lae ora chiede aluscente di farsi carico delle scelte è stata registrata con soddisfazione. La cifra da cui si inizierà a ragionare oggi nelle stanze del governo oscilla fra gli otto e i dieci miliardi, il minimo indispensabile per confermare e rafforzare alcune delle misure ...

