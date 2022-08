Crisi del gas, Feltri indica la soluzione che nessuno vuole vedere (Di lunedì 29 agosto 2022) La soluzione al caro bollette e alla Crisi del gas esiste ma nessuno ne parla. Anzi, la politica fa finta di non vederla. A indicarla è Vittorio Feltri che in un articolo su Libero parte dalla proposta di Carlo Calenda, che ha chiesto "di bloccare la campagna elettorale allo scopo di affrontare e risolvere la Crisi del gas. Innanzitutto ci chiediamo perché sia indispensabile, a pochissime settimane dal voto, paralizzare la campagna elettorale per lavorare dentro le istituzioni. Forse che una cosa esclude l'altra? Sorvoliamo, se non altro per pietà. Anche perché il punto è un altro ed è alquanto serio", spiega il direttore editoriale del quotidiano. La soluzione rapida alla Crisi energetica per evitarci i razionamenti è una sola, spiega ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Laal caro bollette e alladel gas esiste mane parla. Anzi, la politica fa finta di non vederla. Arla è Vittorioche in un articolo su Libero parte dalla proposta di Carlo Calenda, che ha chiesto "di bloccare la campagna elettorale allo scopo di affrontare e risolvere ladel gas. Innanzitutto ci chiediamo perché sia indispensabile, a pochissime settimane dal voto, paralizzare la campagna elettorale per lavorare dentro le istituzioni. Forse che una cosa esclude l'altra? Sorvoliamo, se non altro per pietà. Anche perché il punto è un altro ed è alquanto serio", spiega il direttore editoriale del quotidiano. Larapida allaenergetica per evitarci i razionamenti è una sola, spiega ...

