Crisi dei chip - Biden stanzia 52 miliardi per affrancarsi dalla Cina (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la nuova legge che finanzierà il settore dei semiconduttori con 52 miliardi di dollari (cioè di euro, visto il cambio attuale). Annunciato per la prima volta nel 2021, il provvedimento porterà ingenti risorse per la produzione e la ricerca sul territorio americano per superare l'attuale Crisi dei microchip e per svincolarsi dal sostanziale monopolio asiatico (della Cina e di Taiwan) nel settore. La Casa Bianca ha creato una task force per monitorare il rilascio dei fondi e il loro utilizzo. Pioggia di finanziamenti e incentivi per l'elettrico. Per il governo Biden si tratta di una delle numerose iniziative volte ad aiutare anche il settore dell'automobile, seppure in massima parte solo per i veicoli elettrici: oltre ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha firmato la nuova legge che finanzierà il settore dei semiconduttori con 52di dollari (cioè di euro, visto il cambio attuale). Annunciato per la prima volta nel 2021, il provvedimento porterà ingenti risorse per la produzione e la ricerca sul territorio americano per superare l'attualedei microe per svincolarsi dal sole monopolio asiatico (dellae di Taiwan) nel settore. La Casa Bianca ha creato una task force per monitorare il rilascio dei fondi e il loro utilizzo. Pioggia di finanziamenti e incentivi per l'elettrico. Per il governosi tratta di una delle numerose iniziative volte ad aiutare anche il settore dell'automobile, seppure in massima parte solo per i veicoli elettrici: oltre ...

