Cremonese non convinta da Radu | idea nuovo portiere dalla Serie A!

La Cremonese è ancora ferma a zero punti in classifica e alcune delle responsabilità ricadono sul portiere Radu. Il portiere venticinquenne è stato protagonista in negativo di questo avvio di stagione, subendo sei gol in tre partite. Ionut Radu è stato anche autore di un errore clamoroso contro la Fiorentina nella giornata di esordio del campionato, conclusasi poi per 3-2 in favore della Viola. Carnesecchi Radu Cremonese La società lombarda ha sempre difeso il portiere, esponendosi anche sui social con parole significative: "Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo". Nonostante questo pare che la Cremonese sia attiva sul mercato per trovare un altro ...

