Covid oggi Italia, 8.355 contagi e 60 morti: bollettino 29 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 8.355 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 62.967, con il tasso di positività che scende al 13,3% (ieri era al 15% su 117.767 tamponi processati). Il totale dei test sale a 242.041.599. Sono 5.631 i ricoverati con sintomi (+3 da ieri) e restano invariati, a 229, i pazienti nelle terapie intensive con 15 ingressi del giorno. Sono 662.904 le persone in isolamento domiciliare mentre sono 668.764 le persone attualmente positive. I casi totali di Covid salgono a 21.814.856 mentre le vittime ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 8.355 i nuovida Coronavirus in, 292022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 62.967, con il tasso di positività che scende al 13,3% (ieri era al 15% su 117.767 tamponi processati). Il totale dei test sale a 242.041.599. Sono 5.631 i ricoverati con sintomi (+3 da ieri) e restano invariati, a 229, i pazienti nelle terapie intensive con 15 ingressi del giorno. Sono 662.904 le persone in isolamento domiciliare mentre sono 668.764 le persone attualmente positive. I casi totali disalgono a 21.814.856 mentre le vittime ...

