Covid oggi Emilia, 1.024 contagi e 12 morti: bollettino 29 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.024 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Si registrano inoltre altri 12 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.818.180 casi di positività, 4.613 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.000 molecolari e 2.613 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,2%. Va tenuto in considerazione il ridotto numero di tamponi effettuato nel fine settimana che influenza i dati percentuali. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.800.382 dosi; sul totale sono 3.798.498 le persone over 12 che hanno completato il ciclo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.024 i nuovidainRomagna secondo ildi, 29. Si registrano inoltre altri 12. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.818.180 casi di positività, 4.613 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.000 molecolari e 2.613 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,2%. Va tenuto in considerazione il ridotto numero di tamponi effettuato nel fine settimana che influenza i dati percentuali. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.800.382 dosi; sul totale sono 3.798.498 le persone over 12 che hanno completato il ciclo ...

ladyonorato : Negli USA l’operato di Fauci e i consigli degli “esperti” sulla gestione del Covid sono oggi considerati un eclatan… - LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - repubblica : Covid, oggi in Italia 8.355 nuovi casi e 60 decessi. Tasso di positivita' giu' al 13,3 per cento - tato72013 : @Camy_cami Oggi mi sento dire da un cardiologo che la mia mascherina fpp3 con filtro è una 'mascherina finta'...e c… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, 584 casi: tasso di positività del 7,7 per cento -