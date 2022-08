Covid, news. Speranza: "No ambiguità su vaccini". Medici Sima: su scuole sarà caos. LIVE (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro della Salute: "Vorrei che tutti i leader politici dicessero che la campagna di vaccinazione è patrimonio del Paese". Diffuse le linee guida per il nuovo anno scolastico. Ma per la Società di Medicina Ambientale si scarica "la responsabilità dei contagi sui presidi" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ministro della Salute: "Vorrei che tutti i leader politici dicessero che la campagna di vaccinazione è patrimonio del Paese". Diffuse le linee guida per il nuovo anno scolastico. Ma per la Società dina Ambientale si scarica "la responsabilità dei contagi sui presidi"

AlbertoBagnai : Vorrei ricordare che qualcuno si è dato da fare in Parlamento per farlo capire: - repubblica : Mascherine, Green Pass e isolamento dei positivi: le regole anti Covid da non dimenticare al rientro dalle vacanze - LaStampa : Morti per Covid, Bassetti e Burioni: “Numeri troppo alti, serve commissione inchiesta” - valentinadigrav : RT @HuffPostItalia: Lancet: gli antinfiammatori bloccano l'infezione da Covid. Remuzzi: 'I vaccini un miracolo della medicina' https://t.co… - Miti_Vigliero : Speranza: 'Il Covid c'è ancora e Meloni e Salvini flirtano coi No Vax. Con la flat tax solo chi è ricco potrà curar… -