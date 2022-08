Covid in Lombardia, ricoveri in calo. I nuovi casi sono 1.042, a Bergamo 95 (Di lunedì 29 agosto 2022) I dati. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (21), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 7.747 tamponi effettuati, sono 1.042 i nuovi positivi (13,4%) come indicato da Regione Lombardia nella giornata di lunedì 29 agosto. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 29 agosto 2022) I dati. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (21), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 7.747 tamponi effettuati,1.042 ipositivi (13,4%) come indicato da Regionenella giornata di lunedì 29 agosto.

