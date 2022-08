Covid, il vademecum per il nuovo anno scolastico: niente dad per gli alunni positivi (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli alunni positivi non possono seguire le lezioni in Didattica digitale integrata: “La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”. E’ quanto spiega il ministero dell’Istruzione in un vademecum inviato alle scuole con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole. Il documento del ministero, per tutelare gli alunni fragili, precisa che “i genitori degli ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Glinon possono seguire le lezioni in Didattica digitale integrata: “La normativa speciale per il contestolegata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’2021/2022”. E’ quanto spiega il ministero dell’Istruzione in uninviato alle scuole con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del-19 in ambitoin vista dell’avvio dell’2022/2023. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall’Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole. Il documento del ministero, per tutelare glifragili, precisa che “i genitori degli ...

