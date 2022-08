Covid: foto bimbo vaccinato ancora postata da no vax, nuove minacce a genitori (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - E' accaduto di nuovo. Il viso e la lacrima post -vaccino del bimbo di 6 anni che riceve il 'Diploma di coraggio' dopo la vaccinazione anti-Covid, riappare sui social, postato da no vax, insieme a terribili insulti - "Criminali", "Dovete finire malissimo" e simili - per i genitori. A dicembre scorso il caso era stato al centro delle cronache con la denuncia del padre chirurgo, Paolo Mezzana, attivo nel sostegno alla vaccinazione anti-Covid nelle diverse fasi della pandemia, minacciato anche di morte sui social, e che ora sbotta: "Hanno rimesso la foto di mio figlio su Twitter innescando di nuovo una spirale di insulti violenti e minacce velate a me e alla mia famiglia". "Abbiamo denunciato di nuovo alla polizia postale ma il Pm che si occupa del caso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - E' accaduto di nuovo. Il viso e la lacrima post -vaccino deldi 6 anni che riceve il 'Diploma di coraggio' dopo la vaccinazione anti-, riappare sui social, postato da no vax, insieme a terribili insulti - "Criminali", "Dovete finire malissimo" e simili - per i. A dicembre scorso il caso era stato al centro delle cronache con la denuncia del padre chirurgo, Paolo Mezzana, attivo nel sostegno alla vaccinazione anti-nelle diverse fasi della pandemia, minacciato anche di morte sui social, e che ora sbotta: "Hanno rimesso ladi mio figlio su Twitter innescando di nuovo una spirale di insulti violenti evelate a me e alla mia famiglia". "Abbiamo denunciato di nuovo alla polizia postale ma il Pm che si occupa del caso ...

